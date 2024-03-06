Компанія-розробник СhatGPT офіційно відповіла на позов Ілона Маска. Його звинуватили у бажанні отримати повний контроль

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Компанія OpenAI офіційно відреагувала на судовий позов мільярдера Ілона Маска, який був один із співзасновників компанії у 2015 році.

Про це йдеться у блозі OpenAI.

Компанія спростовує звинувачення Маска про те, що стартап відійшов від початкової місії створення штучного інтелекту на благо людства і зайнявся комерцією заради прибутку.

OpenAI заявила, що має намір відповісти на всі претензії Маска і зазначає, що той спочатку сам підштовхував компанію до збільшення прибутку. Ілон Маск хотів, щоб OpenAI обʼєдналася з його виробником електрокарів Tesla у 2017 році, щоб отримати капітал для створення універсального штучного інтелекту, заявили в компанії.

З часом Маск захотів контрольний пакет акцій, контроль над радою директорів та стати гендиректором OpenAI, йдеться у коментарі. Сторони не змогли домовитись, оскільки стартап вважав, що повний контроль над OpenAI це неправильно.

«Нам сумно, що справа дійшла до суду з тим, ким ми глибоко захоплюємося — з тим, хто надихнув нас ставити перед собою вищу мету, потім сказав нам, що ми зазнаємо невдачі, заснував конкурента, а потім подав на нас до суду, коли ми почали досягати успіху без нього», — йдеться у заяві OpenAI.