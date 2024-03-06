Індійські фермери пройдуть маршем до столиці Нью-Делі. Вони вимагають підвищити ціни на урожай
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Індійські фермери хочуть пройти маршем до столиці країни Нью-Делі, щоб вимагати підвищення цін на свій урожай.
Про це пише BBC.
Наприкінці лютого фермери призупинили свій страйк через смерть молодого протестувальника-фермера під час протесту. Тепер влада Індії намагається запобігти відновленню протестів — межі столиці Нью-Делі щільно забарикадували, до охорони також залучили поліцейських.
При цьому протести відбуваються за декілька місяців до виборів в Індії. Фермери є важливим виборчим блоком у країні, і аналітики кажуть, що федеральний уряд премʼєр-міністра Нарендри Моді не хотів би протистояти їм незадовго до голосування.
Коли протести фермерів вперше відновилися на початку лютого, уряд вів переговори з профспілками, щоб зупинити марш фермерів до столиці з сусідніх штатів Пенджаб, Харʼяна та Уттар-Прадеш. Переговори з урядом принаймні тричі зривалися через те, що влада не змогла виконати всі вимоги фермерів.
Головні вимоги індійських фермерів — гарантовані ціни на урожай, достойні пенсії й скасування боргів.
Протестувальники заявили, що уряд має подвоїти кількість робочих днів у рамках схеми гарантій зайнятості у сільській місцевості зі 100 до 200. Фермери також хочуть, щоб Індія вийшла зі Світової організації торгівлі (СОТ) і скасувала всі угоди про вільну торгівлю.
Сьогодні, згідно із закликом двох профспілок, фермери з усієї країни спробують добратися до столиці Нью-Делі. Аграрії також закликають зупинити рух поїздів 10 березня на чотири години.