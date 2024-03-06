Від нічної атаки дронів Shahed постраждали Суми, Одещина й Хмельниччина. Є поранені
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Від нічної атаки дронів-камікадзе Shahed постраждали Суми й Одещина.
У Сумах було щонайменше 3 вибухи, повідомили в командуванні «Північ». Пошкоджена цивільна інфраструктура і житлові будинки. За даними прокуратури, поранені семеро людей, серед них 10-річний хлопчик, пошкоджені помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівля дошкільного навчального закладу. Також пошкоджені близько 20 автомобілів.
В Одеській області уламки дронів пошкодили рекреаційний обʼєкт, газогін та житлові будинки, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Загиблих чи постраждалих немає. У регіоні збили 18 дронів. Кіпер додав, що маневри дронів у житлових кварталах ускладнювали роботу Силам ППО.
У Хмельницькій області збили шість Shahed. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, повідомили в ОВА. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Інших деталей влада не розкриває.
- У ніч на 6 березня росія атакувала області України 42 ударними дронами Shahed та пʼятьма зенітними керованими ракетами С-300. ППО збила 38 Shahed у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.