Уряд Латвії визначив перелік товарів, які заборонено імпортувати з росії та Білорусі

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Кабінет міністрів Латвії офіційно затвердив перелік товарів, які з 8 березня буде заборонено імпортувати з росії. Список оприлюднили на урядовому сайті. Латвія заявила, що прагне якомога швидше розірвати економічні звʼязки з країною-агресором.

Уряд встановив заборону на ввезення до країни сільськогосподарської та кормової продукції з росії та Білорусі, а також з інших третіх країн, якщо відповідна продукція має російське або білоруське походження.

Зміни до закону «Про сільське господарство та розвиток сільських територій» наберуть чинності 8 березня 2024 року.

Заборона на імпорт поширюється:

для всіх овочів;

для всіх фруктів, ягід і горіхів;

для всіх зернових;

на кормову сировину та готові корми.

У 2023 році країни ЄС імпортували з росії продукції на загальну суму €2,7 млрд, що на 2% більше як порівняти з 2021 роком. З росії до ЄС імпортують всі види продовольчої та сільськогосподарської продукції — рибу, крупи, корми для тварин, а також молочні продукти, кондитерські вироби з цукру та інше.

«Це продукти, які ЄС може забезпечити сам, з набагато суворішими стандартами виробництва та вищою якістю», — наголошує латвійський уряд.

Латвія є однією з держав-членів, через яку на ринок ЄС надходить значний імпорт сільськогосподарської та харчової продукції російського походження — причиною цього є спільний кордон.

У 2023 році латвійський імпорт становив 13%, або €355 мільйонів від загальної вартості імпорту ЄС з росії, за цим показником Латвія посідає 1 місце серед країн-членів ЄС.

В уряді наголосили, що залежність усіх країн ЄС, включно з Латвією, від російських ресурсів — мінеральних добрив, фуражу, продовольства та енергоносіїв — також має бути припинена.

Заборона діятиме до 1 липня 2025 року, а надалі, за потреби, може бути продовжена. Через рік уряд має подати до Сейму доповідь про вплив заборони на латвійську економіку.

Таким чином, Латвія стала першою країною ЄС, яка запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції з росії та Білорусі.