Пентагон вкотре закликає Конгрес ухвалити допомогу Україні. Це єдиний спосіб задовольнити потреби ЗСУ

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Alex Wong / Staff

Міністерство оборони США закликає Конгрес якнайшвидше прийняти законопроєкт з $60 млрд для України, бо вона потребує саме тих ресурсів, що закладені в цьому пакеті.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер на запитання журналістів щодо можливого використання коштів Міноборони США на підтримку України поза пакетом, що розглядається в Конгресі.

«Ми продовжуємо закликати Конгрес якнайшвидше прийняти законопроєкт з додатковим фінансуванням, щоб ми могли підтримати Україну в скрутний для неї час — та, звісно ж, поповнювати наші власні запаси», — сказав він.

За його словами, Україні «потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті».

«Насправді немає іншого способу повністю задовольнити потреби ЗСУ на полі бою», — наголосив Райдер.

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, із яких понад $61 млрд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у Секторі Гази тощо.

Втім, запит не схвалили через політичні суперечки. Кілька місяців республіканці й демократи вели переговори щодо компромісного двопартійного законопроєкту. Саботувати угоду, зокрема, закликав республіканців колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, він вважає, що США потрібен окремий законопроєкт про кордони й імміграцію і він не має бути привʼязаним до іноземної допомоги в жодному вигляді. Байден розкритикував Трампа, заявивши, що той погрожував республіканцям і намагався їх залякати.

Після провалу кількох варіантів угоди 13 лютого 2024 року Сенат США підтримав пакетний законопроєкт, у який входить допомога Україні, Ізраїлю й Тайваню, але без угоди про міграційну реформу й безпеку кордону. Його має затвердити Палата представників, яка пішла на канікули до 28 лютого, не розглянувши документа.