Президент підписав закони про реформу корпоративного управління й електронні аграрні розписки

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Президент Володимир Зеленський підписав закони № 5593д про реформу корпоративного управління і № 9266 про електронні аграрні розписки. Їхнє підписання було важливим для отримання Україною березневого траншу від Світового банку на $1,4 мільярда.

Реформа корпоративного управління

Закон № 5593д вносить зміни до деяких законодавчих актів для вдосконалення корпоративного управління компаній, акціонером (засновником, учасником) яких є держава. Зокрема, приводить українське законодавство у відповідність до принципів корпоративного управління ОЕСР, щоб управління державними компаніями було більш прозорим та ефективним. Закон має спростити та модернізувати процеси фінансового планування, розширити повноваження наглядових рад, врегулювати проблемні питання управління.

Ось ще нововведення закону:

наглядові ради проводитимуть щорічні незалежні аудиторські перевірки фінансової звітності; матимуть більше повноважень щодо затвердження оплати праці та винагороди керівникам держпідприємств і призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;

передбачити передачу відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх державних компаній, які мають наглядову раду. Кабмін погоджуватиме призначення і звільнення керівників тих підприємств, функції з управління якими він здійснює.

Електронні аграрні розписки

Закон № 9266 створить новий фінансовий інструмент, який буде сучасним аналогом паперових аграрних розписок. Закон також розширить коло субʼєктів, які мають право видавати електронні аграрні розписки за рахунок сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (вони є власниками земельних ділянок або права на користування ними).

Закон передбачає, що боржник може виконати свої зобовʼязання за електронною аграрною нотою заставою майбутнього врожаю, живих тварин, продуктів тваринного і рослинного походження, продуктів їхньої первинної переробки, гарантії прав і законних інтересів кредиторів.