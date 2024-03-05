Відповідальність за атаку на завод Tesla в Німеччині взяла група ультралівих

Новини

Лівоекстремістське угруповання Volcano Group взяло на себе відповідальність за атаку на єдиний в Європі завод Tesla, розташований під німецькою столицею Берліном.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Сьогодні ми саботували Tesla», — заявили у Volcano Group.

Єдиний європейський завод Tesla вранці 5 березня зупинив свою роботу через відключення електрики та пожежу. Співробітників евакуювали з приміщення.

За даними МВС німецької землі Бранденбург, невідомі підпалили опору лінії електропередачі. Це спричинило збій у подачі електроенергії в населених пунктах округу Одер-Шпре у Бранденбурзі та на розташованому поблизу заводі виробника електромобілів Tesla.

Міністр внутрішніх справ цієї федеральної землі Міхаель Штюбген заявив про «підступний напад» на енергетичну інфраструктуру. Тисячі людей опинилися в небезпеці, наголосив посадовець.

Оператор Stromnetz Berlin повідомив, що також були збої в берлінських районах Мюггельгайм, Рангсдорф і частково у Нойкьольні. Постраждали майже дві тисячі домогосподарств. У Tesla не розраховують, що зможуть швидко поновити роботу.

Минулого тижня екоактивісти розбили табір у лісі поряд із заводом і під гаслом «Зупини Tesla» протестували проти розширення виробництва, через яке можуть вирубати дерева.