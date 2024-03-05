Politico: Російська розвідка використовує сербського агента для впливу на інституції ЄС

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European Parliament / Flickr

Російська розвідка використовує сербського агента для впливу на інституції ЄС і поширення прокремлівських тез щодо свого вторгнення в Україну.

Про це пише Politico із посиланням на дані західної розвідки, з якими ознайомилось видання.

У жовтні 2023 громадянин Сербії і голова військового союзу цієї країни Новіца Антич (Novica Antić) — активний «агент впливу», який, згідно з документами, свідомо співпрацював із спецслужбами росії — проводив зустрічі з європейськими чиновниками в Брюсселі, зокрема, з депутатами Європарламенту.

Згідно з пресрелізом і фотографією, опублікованою Politico, серед цих депутатів Європарламенту були представники від «зелених» Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель, депутат від італійських соціалістів і демократів Алессандра Моретті та Володимир Більчик, словацький член консервативної групи Європейської народної партії. Розвідка не містить свідчень, що Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель знали про звʼязки Антича з ФСБ під час зустрічі з ним.

Водночас Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель не відповіли на запит Politico про коментарі.

Антич, голова Сербської військової профспілки, також зустрівся з представниками профспілок EUROMIL і EPSU, які представляють персонал збройних сил і державних службовців у Європейському Союзі відповідно. На момент публікації Politico не отримало відповіді від EUROMIL або EPSU щодо зустрічі з Античем.

Відповідно до даних західної розвідки, Антич є активним «агентом впливу» Федеральної служби безпеки росії.

Зазначається, що Антич тісно співпрацює зі співробітником ФСБ Вʼячеславом Калініним, громадянином росії та головним редактором Veteran News, медіасайту, який спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил. У вкладці «Про нас» на сайті сказано, що Veteran News є «інформаційним партнером» ФСБ і Міноборони росії. Калінін також не відповів на запит Politico про коментар.

Видання зазначає, що росія використовує Сербію як майданчик для операцій впливу, покликаних послабити проєвропейські і пронатівські настрої всередині країни, а також в Євросоюзі, який був рішучим прихильником України після повномасштабного російського вторгнення два роки тому. Антич використовував свою роль голови військового союзу Сербії, щоб критикувати президента Сербії Александара Вучича та високопосадовців Збройних сил країни.

«Вони [ФСБ] використовували будь-яку можливість, щоб просувати російську пропаганду щодо війни в Україні», — йдеться у матеріалах розвідки про зустрічі в Сербії та країнах ЄС.

Новина про те, що Антич проводив зустрічі в Європейському парламенті, підкреслює вразливість цього органу до операцій впливу з боку держави. Раніше цього місяця Politico виявило, що шпигунське програмне забезпечення було знайдено на мобільних телефонах двох законодавців Європейського парламенту, в тому числі колишнього французького міністра Європи Наталі Луазо, яка очолює підкомітет з питань захисту.

Антич і його представники не відповіли на запит Politico про коментарі.

Видання зазначає, що Калінін запросив Антича в росію, щоб зустрітися з високопоставленими російськими військовими в період з 2019 до 2020 року. Спершу вони зосереджувалися на впливі на громадянське суспільство Сербії, а потім розширили увагу на європейські профспілкові та ветеранські організації, а в останні місяці й на членів Європейського парламенту.

Видання Balkan Insight зазначає, що Антич, відвертий критик Збройних сил Сербії, який перебуває у конфлікті з політичним керівництвом країни, наразі перебуває під вартою за невизначеними звинуваченнями.

За даними Balkan Insight, Антича двічі звільняли з армії Сербії за останні пʼять років. За даними видання, він оголосив голодування на знак протесту проти свого затримання. Адвокат Антича відмовився уточнити, за якими звинуваченнями його затримали.