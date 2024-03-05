Трамп переміг на кокусах республіканців у Північній Дакоті. Сьогодні пройдуть праймеріз ще у 15 штатах

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Дональд Трамп отримав підтримку більшості, за попередніми результатами республіканських зборів у Північній Дакоті. Згідно з підрахунком голосів, Трамп набрав понад 84,6%, а його конкурентка та колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі набрала 14,1%.

Про це повідомляє The New York Times.

Голосування у Північній Дакоті проводилося на 12 виборчих дільницях.

«Виборці-республіканці домоглися гучних перемог президента Трампа на всіх первинних виборах, і ця гонка закінчена. Наша увага зараз зосереджена на Джо Байдені та загальних виборах», — заявили у передвиборному штабі Трампа.

Також 5 березня у США відбудеться так званий супервівторок — день, коли праймеріз пройдуть одночасно у 15 штатах та американському Самоа (територія США).

Цього дня попередні вибори кандидатів у президенти пройдуть аж у 15 штатах. Фактично під час супервівторка 5 березня з великою ймовірністю визначиться майбутній переможець номінації — цього дня стануть відомими 874 делегати.

Делегати по кожному окремому штату під час супервівторка 5 березня:

Каліфорнія — 169;

Техас — 161;

Північна Кароліна — 74;

Теннессі — 58;

Алабама — 50;

Вірджинія — 48;

Оклахома — 43;

Арканзас — 40;

Массачусетс — 40;

Юта — 40;

Міннесота – 39;

Колорадо — 37;

Аляска — 29;

Мен — 20;

Вермонт — 17;

американське Самоа — 9.

На сьогоднішній день Трамп вже має 273 делегати. У Гейлі — лише 43.

За день до цього Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп має право знову балотуватися в президенти. Ця постанова скасувала рішення Верховного суду Колорадо, яке позбавило Трампа такого права через причетність до штурму Капітолія.