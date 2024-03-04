На складах Командування Медсил ЗСУ на Житомирщині знайшли 30 тисяч турнікетів — вони зберігалися там майже рік

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«Бабель»

Аудит Міністерства оборони України виявив 30 тисяч турнікетів, які майже рік зберігалися на складах Командування Медичних сил. Частину вже видали військовим.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування Медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США», — зазначили у відомстві.

Ці турнікети отримали ще у квітні 2023 року, та лише через пів року військова частина видала 458 з них бійцям.

Після проведення аудиту відповідальні посадовці почали видавати турнікети, зараз майже третина знаходиться у військових. Також почали видавати й інше медичне приладдя, що у значній кількості довго зберігалося на складах — зокрема індивідуальні аптечки та рюкзаки для бойових медиків.

«Завдання внутрішнього аудиту Міноборони — не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень», — прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.