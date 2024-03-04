У Сил підтримки ЗСУ зʼявився новий командувач

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АрміяInform

Президент Володимир Зеленський указом № 141/2024 призначив нового командувача Сил підтримки Збройних сил України — Олександра Яковця.

Раніше цього дня президент указом № 140/2024 звільнив з посади командувача Сил підтримки Дмитра Герегу.

Сили підтримки ЗСУ обʼєднують під своїм командуванням пʼять основних військових компонентів, серед яких — радіоелектронна боротьба, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба та кінологічна служба.

Бригадний генерал Олександр Яковець до сьогоднішнього призначення був начальником інженерних військ Сил підтримки ЗСУ. Інженерні війська відповідають, зокрема, за створення системи інженерних загороджень, фортифікаційного обладнання позицій і загалом за побудову оборони.

З 2009 до 2018 року Олександр Яковець служив командиром 91 окремого полку оперативного забезпечення. Під час війни на сході під його керівництвом вели операції з розмінування, створювали фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони в Донецькій області і т. ін.