У Києві проведуть перевірку військово-лікарських комісій через збільшення скарг

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Міністерство охорони здоровʼя створить робочі групи для перевірки військово-лікарських комісій у Києві через збільшення кількості скарг.

Про це повідомив міністр Віктор Ляшко.

За його словами, скарги стосуються «дуже базових речей», які можна оперативно виправити. Серед них — недотримання електронної черги, відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, неоптимізовані маршрути.

Поза увагою МОЗ, як зазначив міністр, не залишиться і корупція, наприклад, вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон, сприяння відстрочці від призову за станом здоровʼя, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків.

Міністерство охорони здоровʼя співпрацює з правоохоронцями, військовими адміністраціями, щоб зробити роботу ВЛК прозорою.