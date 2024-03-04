Цьогорічна зима посіла третє місце в рейтингу найтепліших в історії Києва
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Альохін Дмитро / УНІАН
Цьогорічна зима стала третьою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року. Середня температура повітря за зиму склала 0,3 °С — це вище кліматичної норми на 2,8 °С.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Через значно теплішу за звичайну погоду метеорологічна весна настала раніше календарних строків — 24 січня. У цей день температура почала стійко підніматися вище 0 °С.
Усі зимові місяці у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав лютий — 5,2 °С. Загалом за зиму у столиці зареєстрували 14 температурних рекордів.
Найбільш холодним днем зими стало 9 січня — тоді температура опустилась до -15,8 ºС, а найтеплішим — 29 лютого, коли температура повітря піднялась до +12,1 ºС.
Цієї календарної зими випало 161 мм опадів, тобто 131% кліматичної норми.
- Людство пережило найтепліший лютий в історії після рекордних січня, грудня, листопада, жовтня, вересня, серпня, липня, червня та травня. Це може бути короткий пік через вплив Ель-Ніньо — якщо це природне явище відбуватиметься, як у попередні роки, то після нього планета почне охолоджуватися. Однак поведінка клімату стала менш стабільною і менш передбачуваною.