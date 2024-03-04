Школярам у Тайвані даватимуть додаткові вихідні, щоб покращити їхнє психічне здоровʼя

Новини

Getty Images

У березні середні школи в Тайвані почнуть давати учням додаткові вихідні для відновлення психічного здоровʼя. Так хочуть вирішити проблему зростаючого рівня самогубств серед молоді й знизити високий рівень стресу в школярів.

Про це пише The Guardian.

Згідно з програмою старшокласники можуть подати заяву для отримання до трьох вихідних днів на кожен семестр з дозволу батьків. При цьому школярі не мають підтверджувати, навіщо їм потрібна ця «відпустка». На участь у програмі вже погодилися 40 шкіл.

Між 2014 і 2022 роками рівень самогубств серед людей у віці від 15 до 24 років збільшився понад удвічі, навіть попри те, що загальний показник знизився. Правозахисники стверджують, що надмірний академічний тиск на учнів є ключовим чинником стресу, тривоги та депресії серед школярів. При чому, згідно з проведеним опитуванням у 2022 році, у старшокласників рівень стресу був удвічі вищим, ніж у молодших учнів.

Читайте також: В Англії забороняють користуватися мобільними телефонами в школах

Опитування показало, що трьома основними причинами стресу для школярів є навчальні заняття (77%), перспективи на майбутнє (67%) та міжособистісні стосунки (43%).

Психолог відділу консультування й охорони здоровʼя Національного університету Сунь Яцена Сяо Чисянь вважає, що канікули для психічного здоровʼя школярів є кроком у правильному напрямку. Це дозволить учням звільнитися від напруги й мати час для відпочинку, щоб упоратися з дискомфортом.

Подібна програма вже діє в десятках тайванських університетів — там студенти можуть взяти до пʼяти вихідних для психічного здоровʼя. Профспілка студентів Національного тайванського університету повідомила, що минулого семестру студенти подали 1 686 заяв на канікули для психічного здоровʼя (це близько 5% студентів). Серед студентів творчих спеціальностей частка тих, хто користувався такими вихідними, була вищою — 11%.