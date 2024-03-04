У Самарській області росії підірвали залізничний міст. Рух поїздів паралізовано
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Telegram / Головне управління розвідки МО України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило підрив залізничного мосту через річку Чапаєвка в Самарській області росії.
Силові конструкції мосту підірвали близько 6 години ранку 4 березня. Тепер росіяни не зможуть використовувати міст тривалий час.
Росіяни використовували залізничну гілку для перевезення військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «Полімер» у Чапаєвську Самарської області.
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