За день до «супервівторка» Верховний суд США вирішить, чи має право Трамп брати участь у виборах

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Четвертого березня Верховний суд США ухвалить один із висновків щодо правомірності участі колишнього президента країни Дональда Трампа у виборах 2024 року відповідно до 3 розділу 14-ї поправки.

Про це пише The Hill.

«У незвичному оголошенні Верховний суд дав зрозуміти, що оприлюднить принаймні один висновок у понеділок — сигнал, що судді можуть винести рішення у справі колишнього президента Трампа щодо 14-ї поправки, яка виключила його з виборчих перегонів у Колорадо», — йдеться в матеріалі.

Заяву оприлюднили у вихідний день, менш як за 24 години до оголошення висновку, тоді як зазвичай це робиться за кілька днів до засідання суду.

Крім того, понеділок — це день перед «супервівторком», коли відбуватимуться внутрішньопартійні праймеріз у 15 штатах, зокрема в Колорадо, де суд штату заборонив вносити прізвище Трампа до виборчих бюлетенів під час внутрішньопартійних голосувань.

У лютому Верховний суд заслухав аргументи щодо апеляції Трампа на рішення про дискваліфікацію його на праймеріз у Колорадо на підставі 14-ї поправки.

Видання зауважує, що ця справа — одна з десятків, що розглядаються по всій країні з метою недопущення Трампа до виборів, що повʼязано з його діями 6 січня 2021 року, коли відбувся штурм Капітолія.

«Судді, як правило, оголошують найважливіші висновки кожного терміну в травні та червні, але справа Трампа розглядається в прискореному порядку. Усні аргументи були заслухані 8 лютого, всього через кілька тижнів після того, як Верховний суд погодився слухати справу», — пише The Hill.