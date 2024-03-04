Конкурентка Трампа Ніккі Гейлі вперше перемогла його на праймеріз
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Претендентка в кандидати від Республіканської партії на посаду президента США Ніккі Гейлі перемогла Дональда Трампа на праймеріз в окрузі Колумбія. Вона отримала підтримку всіх 19 делегатів і набрала 62,8% голосів проти 33,3% Трампа, повідомляє The Hill.
Колумбія — це один з округів США, де демократична партія має найсильніші позиції. На загальних виборах 2020 року в окрузі переміг демократ Джо Байден, набравши 92% голосів.
Гейлі набрала 1 274 голоси проти 676 у колишнього президента Трампа за всіма виборчими округами. Це її перша перемога в процесі висунення кандидатів від Республіканської партії.
Наразі в Республіканської партії залишилися два кандидати — Гейлі та Трамп, інші вийшли з гонки.
Після перемоги Гейлі Трамп виступив із заявою, в якій саркастично привітав її, назвавши «королевою боліт».
До праймеріз в окрузі Колумбія експрезидент Трамп мав 244 голоси делегатів, Ніккі Гейлі — 24. Тепер Гейлі дістануться всі 19 голосів делегатів округу Колумбія.
Експрезидент, ймовірно, набере ще кілька сотень голосів під час «супервівторка» 5 березня.
- 4 березня Верховний суд США вирішить, чи має право Трамп брати участь у виборах.