Франція назвала повний перелік озброєння, яке надала Україні за час вторгнення

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З 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року Франція надала Україні військового обладнання і матеріалів, адаптованих до умов, в яких діють Збройні сили України, на загальну суму €2,615 млрд.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Франції.

Зазначається, що всі військові постачання в Україну відповідають трьом критеріям:

забезпечення повного циклу (оснащення боєприпасами, навчання й обслуговування обладнання);

допомога без послаблення французької армії;

контроль «ескалації».

У списку обладнання, яке Франція передала Україні, — стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, системи ППО, артилерія, бронеавтомобілі, морські човни, вантажівки, безпілотники, авіаційне паливо та ін.

У деяких випадках кількість переданих одиниць засекречена. Це, зокрема, стосується ракет Crotale, Aster та SCALP.

За два роки Україна отримала від Франції:

250 бронеавтомобілів VAB у різних модифікаціях;

38 бронеавтомобілів AMX10;

понад мільйон набоїв до стрілецької зброї;

160 безпілотників;

10 систем для виявлення дронів;

2 ЗРК Crotale NG;

6 ЗРК Mistral;

1 ЗРК Samp/T

4 РСЗВ LRU;

6 самохідних гаубиць TRF1;

30 самохідних гаубиць Caesar;

10 важких мінометів 120 мм.

Крім того, на території Франції та Польщі за підтримки Парижу пройшли навчання близько 10 тисяч українських захисників.