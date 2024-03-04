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Франція назвала повний перелік озброєння, яке надала Україні за час вторгнення

Автор:
Софія Телішевська
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З 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року Франція надала Україні військового обладнання і матеріалів, адаптованих до умов, в яких діють Збройні сили України, на загальну суму €2,615 млрд.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Франції.

Зазначається, що всі військові постачання в Україну відповідають трьом критеріям:

У списку обладнання, яке Франція передала Україні, — стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, системи ППО, артилерія, бронеавтомобілі, морські човни, вантажівки, безпілотники, авіаційне паливо та ін.

У деяких випадках кількість переданих одиниць засекречена. Це, зокрема, стосується ракет Crotale, Aster та SCALP.

За два роки Україна отримала від Франції:

Крім того, на території Франції та Польщі за підтримки Парижу пройшли навчання близько 10 тисяч українських захисників.