В Одесі під завалами багатоповерхівки знайшли тіло 10 загиблого
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Одесі під завалами підʼїзду девʼятиповерхівки продовжують знаходити тіла загиблих.
Держслужба з надзвичайних ситуацій о 08:32 повідомила про одне знайдене тіло. Голова обласної адміністрації Олег Кіпер пізніше написав, що знайшли жінку, а біля неї тіло немовляти. Кіпер пише, що ймовірно дитині немає й року.
Кількість загиблих станом на 10:00 зросла до десяти.
- У ніч на 2 березня російський дрон, ймовірно Shahed, поцілив у девʼятиповерхівку в Одесі і обвалив один підʼїзд. Зруйновано 18 квартир. Загинули 10 людей, серед них вже три дитини. Поранених девʼять. З-під завалів врятували пʼятьох людей.
- В Одесі та області 3 березня день жалоби.