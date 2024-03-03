В Одесі під завалами багатоповерхівки знайшли тіло 10 загиблого

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В Одесі під завалами підʼїзду девʼятиповерхівки продовжують знаходити тіла загиблих.

Держслужба з надзвичайних ситуацій о 08:32 повідомила про одне знайдене тіло. Голова обласної адміністрації Олег Кіпер пізніше написав, що знайшли жінку, а біля неї тіло немовляти. Кіпер пише, що ймовірно дитині немає й року.

Кількість загиблих станом на 10:00 зросла до десяти.