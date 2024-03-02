На сході збили російський винищувач Су-34

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Командування Повітряних Сил ЗСУ

Пообіді 2 березня Повітряне командування «Схід» збило російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Раніше командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук повідомляв, що українські оборонці неба застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.

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Учора вранці, 1 березня, ППО ліквідувала ще один ворожий винищувач Су-34, теж на сході.