На сході збили російський винищувач Су-34
- Автор:
- Ліза Бровко
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Командування Повітряних Сил ЗСУ
Пообіді 2 березня Повітряне командування «Схід» збило російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
Раніше командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук повідомляв, що українські оборонці неба застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.
Учора вранці, 1 березня, ППО ліквідувала ще один ворожий винищувач Су-34, теж на сході.
- За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, віл початку 2024 року українські війська збили два ворожі літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, один транспортний літак Іл-22, 12 винищувачів-бомбардувальників Су-34 і два багатоцільові винищувачі Су-35.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що така кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50 — російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції ЗСУ і засоби ППО, тому більш вразливі.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 2 березня 2024 року за час повномасштабного вторгнення росія втратила 347 літаків і 325 гелікоптерів.