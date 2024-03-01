Страхування від воєнних ризиків у Чорному морі розширили на всі невійськові вантажі

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Програму доступного страхування суден Unity Facility розширили на всі невійськові вантажі, зокрема для контейнерів, залізної руди та сталі. Цю програму реалізують компанії Marsh McLennan і Lloyd’s of London спільно з урядом України,

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Розширення страхування є важливим для експорту металургійної продукції. Цей сектор сильно постраждав від повномасштабного вторгнення. У 2023 році порівняно з 2021 роком виробництво сталі в Україні скоротилося в 3,4 раза, а експорт металургійної продукції — у кілька разів.

Також страхування суден може збільшити обсяги експорту всіх несировинних продуктів.

Завдяки Unity Facility ставки страхування на комерційному ринку знизилися вдвічі. Зараз ставка в межах Unity становить 0,75% для агропродукції. До страхового інструменту UNITY мають доступ усі міжнародні брокери, до яких можуть звернутися власники суден і українські експортери.