Прогноз від НБУ: Безробіття скорочуватиметься, а зарплати зростатимуть

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Національний банк України звітував про ситуацію на ринку праці, зокрема щодо робочих місць і зарплат.

Наразі бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому. Кількість вакансій росте, компанії, передусім у сфері торгівлі та послуг, очікують розширення штату.

Компанії часто не можуть знайти фахівців з необхідними навичками через структурні перекоси на ринку праці. Ця проблема була й до повномасштабної війни. Мобілізація і міграція поглибили проблему. Тому рівень безробіття скорочується повільно.

НБУ

Є зростання конкуренції за кваліфікованих працівників. Завдяки цьому підприємства поступово підвищують зарплати в реальному вимірі — вище за рівень інфляції. НБУ зазначає, що в минулому році реальні зарплати в Україні в середньому зросли на 3,5%.

«Відбудова країни потребуватиме нових робочих рук, тому компанії активно конкуруватимуть за робітників, у тому числі як за захисників, які повернуться з фронту, так і за вимушених мігрантів. Ця конкуренція й надалі стимулюватиме зростання реальних зарплат», — резюмував Нацбанк.