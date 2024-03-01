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The Wall Street Journal опублікувало умови мирної угоди росії та України. Її склали у квітні 2022 року, але так і не підписали

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Видання The Wall Street Journal отримало доступ до 17-сторінкового документа мирної угоди росії з Україною. Його склали ще 15 квітня 2022 року під час переговорів, але так і не підписали. Документ не оприлюднювали.

Західні високопосадовці й аналітики кажуть, що за цим договором криються плани російського президента путіна про перетворення України на постійно вразливу до російської агресії державу, нездатну до протистояння.

У документі йдеться про те, як учасники переговорів з обох сторін прагнули припинити бойові дії, погоджуючись перетворити Україну на «постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках». За угодою, державі заборонялося б відновлювати свою армію за підтримки Заходу, а Крим мав би залишитися під повним контролем рф.

Зрештою угоду не підписали — російські військові злочини в Україні ставали дедалі масштабнішими, а стан Києва у війні покращився, зокрема завдяки підтримці з боку Заходу.

У разі, якщо на Україну нападуть, російська сторона пропонувала, щоб усі держави-гаранти узгодили відповідь. Утім, це означало б, що єдина відповідь була би малоймовірною, якщо напад спричинила б сама росія. Водночас українська сторона хотіла, щоб у разі агресії повітряний простір держави закрили. Це вимагало б від держав-гарантів надати Україні зброю і запровадити зону без польотів. На це рф не погоджувалася.

Перший раунд мирних переговорів розпочався через кілька днів після початку російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Українська та російська сторони спочатку зустрілися в Білорусі, а потім у Туреччині. Переговори тривали до червня 2022 року.

Документ мирної угоди базується на договорі 1990 року, який створив обʼєднану Німеччину, зазначає The Wall Street Journal. Тоді радянські війська залишили Східну Німеччину за умови, що країна відмовиться від ядерної зброї та обмежить чисельність своєї армії.

За даними аналітичного центру Chatham House, з моменту свого першого вторгнення на схід України та анексії Криму у 2014 році, рф порушила понад 400 міжнародних договорів і конвенцій. Також росія використовувала попередні перемир’я чи мирні договори з Грузією, Сирією та Україною для власної вигоди.