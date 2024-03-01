Україна вперше пройшла зиму винятково на власному газі

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У 2023 році Україна вперше пройшла зиму, користуючись лише газом власного видобутку.

Про це повідомив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія», — наголосив він.

За його словами, кілька років тому в це «складно було повірити», але українські газовики це зробили й планують і надалі підтримувати тенденцію енергонезалежності України.