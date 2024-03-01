Bloomberg: Байден до червня очікує отримати від G7 рішення про передачу Україні російських активів

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Президент США Джо Байден хоче, щоб країни «Великої сімки» досягли прогресу в реалізації планів щодо використання заморожених російських суверенних активів на користь України до зустрічі лідерів у червні 2024 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Чиновники G7 обговорюють варіанти використання $280 мільярдів заморожених активів російського Центрального банку, зокрема використання грошей як застави для залучення боргу або видачі гарантій.

За словами співрозмовників видання, Байден у приватному порядку заявив своїм союзникам, що в разі програшу України міжнародний порядок буде перевернутий принаймні на наступні пʼять десятиліть.

Усі союзники сходяться на думці, що ці кошти мають залишатися закритими для росії, якщо вона не пообіцяє допомогти у відновленні України, але вони розходяться в думках щодо того, чи буде законним їхнє повне захоплення.

Байден хотів би, щоб заморожені активи використовували для фінансування потреб бюджету України,отже, і для відновлення України, кажуть джерела. Президент США не вважає, що використання заморожених коштів замінить необхідність допомоги, сказав один із співрозмовників.