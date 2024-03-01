Уряд дозволив українцям вакцинуватися в аптеках
- Автор:
- Софія Телішевська
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Westend61 / Getty Images
Кабінет міністрів розширив можливості фармацевтів, які пройшли спеціальні навчання, і дозволив їм проводити профілактичні щеплення безпосередньо в аптеках.
Аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику, проходження фармацевтами спеціального щорічного навчання з питань вакцинації та набуття навичок надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах.
Відповідну постанову про внесення змін до ліцензійних умов проведення госпдіяльності з медичної практики уряд ухвалив 27 лютого. Вона набуде чинності за три місяці з дня опублікування, тобто 1 червня 2024 року.
Як уточнили в Міністерстві охорони здоровʼя, наразі відомство відпрацьовує механізм проведення вакцинації в аптеках.