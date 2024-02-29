Bloomberg: Україна вбачає ризик прориву оборони окупантами до літа

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Джерела Bloomberg розповіли, що внутрішні оцінки ситуації на фронті стають дедалі похмурішими, зокрема після виведення українських військ з Авдіївки. Є побоювання, що українська оборона може не витримати до літа.

Песимізм України та її союзників посилювався протягом кількох тижнів, оскільки росіяни частково перехопили ініціативу на полі бою, військова допомога від США затримується, а кількість артилерійських снарядів обмежена.

Ще одне джерело Bloomberg заявило, що залежно від результатів нинішньої кампанії росія вирішить, чи продовжувати повільне просування, чи накопичити сили й спробувати прорвати лінію оборони влітку.

Інше джерело зазначило, що, за оцінками української розвідки, путін не відмовився від мети окупувати великі міста, як-от Київ чи Одесу. І якби росія захопила останню, то змогла б перекрити ключові шляхи експорту зерна України через Чорне море й прокласти сухопутний доступ до Придністровʼя.

Раніше голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер розповідав, що попри нестачу снарядів в України росії знадобиться набагато більше військовослужбовців, важких танків і бронетехніки, щоб розпочати наступ. Однак поки що росія не змогла збільшити виробництво таких танків і бронетехніки. Ще Бауер додав, що втрати росії під час штурму Авдіївки неспівмірні з українськими, тобто російському війську потрібно багато солдатів для успіху наступу.