Сили оборони спростували інформацію про окупацію села Бердичі на Авдіївському напрямку

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110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка / Facebook

Сили оборони України минулої доби відбили 25 атак російських окупантів на Авдіївському напрямку.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«Тривають бойові дії та запеклі бої, зокрема за Бердичі, про які в інформаційному просторі, на жаль, гуляє неперевірена інформація... У сенсі села Бердичі — інформація про те, що воно окуповане, базується на даних фактично ІПСОшних ворожих каналів, які лише видають себе за українські», — сказав Лиховій.

За його словами, за село Бердичі, а також за інші населені пункти на Авдіївському напрямку — Орлівку, Тоненьке, Первомайське й Невельське — точаться бої.

«Там ворог проводить штурмові дії, але не має переважного успіху», — резюмував Лиховій.