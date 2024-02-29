Новини

Акторку серіалу «Ейфорія» Гантер Шафер заарештували на пропалестинському мітингу біля штаб-квартири телеканалу NBC у Нью-Йорку під час виступу президента США Джо Байдена на вечірньому ток-шоу Late Night with Seth Meyers.

Про це повідомляє The Guardian.

25-річна трансгендерна акторка разом із понад 100 демонстрантами заповнили вестибюль хмарочоса Рокфеллер Плаза, 30 на Мангеттені, де вони закликали до припинення вогню між Ізраїлем і сектором Гази.

Протестувальники були одягнені в чорні кофти з написами «Припиніть вогонь зараз» і «Не від нашого імені» — висловлювання, що означає протест проти дій влади. Коли кортеж Байдена підʼїжджав до офісу телеканалу, вони скандували «Нехай живе Газа» та інші гасла на підтримку Палестини.

Організатори протесту повідомили, що Шафер разом із іншими заарештованими протестувальниками постануть перед судом у березні.

Управління поліції Нью-Йорка повідомило, що загалом під варту взяли 30 страйкарів, їм видали повістки за незаконне проникнення на територію хмарочоса.

Водночас Байден вважає, що найближчими днями вдасться досягти припинення вогню.

«Сподіваюся, до кінця вихідних. Мій радник з національної безпеки каже, що ми вже близькі до цього. Я сподіваюся, що до наступного понеділка ми досягнемо припинення вогню», — сказав він журналістам після того, як дав інтервʼю у шоу.