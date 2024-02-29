У Запоріжжі та Запорізькому районі скоротили комендантську годину
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У Запоріжжі та Запорізькому районі скоротили комендантську годину. Тепер вона триватиме з 00:00 до 05:00.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Раніше комендантська година в регіоні починалась о 23:00 і тривала до 05:00. Проте тепер безпекова ситуація дозволила її скоротити.
- Раніше депутати взяли за основу законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Проєкт закону передбачає, що штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума помножується на два.
- За останній рік у Києві правоохоронці виявили 41 394 порушників комендантської години.