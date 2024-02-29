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У Запоріжжі та Запорізькому районі скоротили комендантську годину. Тепер вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше комендантська година в регіоні починалась о 23:00 і тривала до 05:00. Проте тепер безпекова ситуація дозволила її скоротити.