Держава втратила понад 186 мільйонів гривень на виплатах «бойових» військовим, які не воюють
- Автор:
- Олександра Амру
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Аудитори Міністерства оборони України виявили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.
Ті військові фактично перебували в пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обовʼязки, не повʼязані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.
Накази про безпідставні виплати зафіксували у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Загалом на таких порушеннях держава втратила 186,6 мільйона гривень.
Аудитори передали матеріали правоохоронцям, щоб покарати винних і домогтися відшкодування завданих державі збитків.
- 21 листопада 2023 року Міноборони перевірило одну з військових частин на Чернігівщині та виявило майже 40 мільйонів гривень збитків. Наймасштабніше з чотирьох порушень — безпідставне завищення вартості генераторів, які купили у 2022 році. Збитки від цього сягнули 37,1 мільйона гривень. Згодом командування підрозділу військової частини відшкодувало 1,7 мільйона гривень збитків.
- У жовтні минулого року Міноборони також повідомляло, що понад 123 мільйони гривень додаткових доплат отримали люди, які не брали участі в бойових діях. Аудит показав, що командири військових частин можуть надто вільно тлумачити терміни «бойові дії» та «бойове (спеціальне) завдання» і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд. Зокрема, в одному з випадків військовим понтонно-мостової роти, які працювали в Київській області, виплатили по 100 тисяч гривень «бойових».