Держава втратила понад 186 мільйонів гривень на виплатах «бойових» військовим, які не воюють

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Аудитори Міністерства оборони України виявили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.

Ті військові фактично перебували в пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обовʼязки, не повʼязані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Накази про безпідставні виплати зафіксували у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Загалом на таких порушеннях держава втратила 186,6 мільйона гривень.

Аудитори передали матеріали правоохоронцям, щоб покарати винних і домогтися відшкодування завданих державі збитків.