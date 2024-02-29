Путін визнав, що росія била по Україні експериментальними ракетами «Циркон»

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Фото з сайту Дар’ї Марченко / dashart

Президент росії путін заявив, що його війська вже застосовували «в бою» експериментальні ракети 3М22 «Циркон».

У виступі перед Федеральними зборами рф він сказав, що цей «гіперзвуковий комплекс морського базування» вже у строю. Фактично він визнав, що рф била по Україні цими ракетами.

Раніше українська експертиза повідомила, що дві 3М22 атакували Київщину 7 лютого під час масованого ракетного обстрілу. Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін казав, що одна 3М22 впала у Дніпровському районі, утворивши вирву, а друга — у полі в місті Вишневе, що під Києвом. Їх збила ППО, тому до цілей вони не долетіли.

Аналіз уламків показав, що 3М22 не відповідає заявленим росіянами характеристикам. Ракета не летить зі швидкістю 8—9 Махів (близько 10 000 км/год) — на кінцевій ділянці польоту вона становить 2 500 км/год. Точність ракети сумнівна, а заявлена руйнівна сила з майже 400 кг заряду менша.

За словами Рувіна, «Циркон» розробляли насамперед як зброю проти авіаносців, потопити які дуже складно. Але навряд ця ракета впорається зі своїм прямим призначенням.