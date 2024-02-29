Кріштіану Роналду дискваліфікували на один матч за непристойний жест під час гри

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Нападника «Аль-Насра» Кріштіану Роналду дискваліфікували на один матч за нібито образливий жест під час гри на Чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Associated Press.

У неділю «Аль-Наср» переміг «Аль-Шабаб» із рахунком 3:2. Після матчу зʼявилося відео, на якому Роналду затискає вухо і махає рукою перед тазом. Здається, цей жест він показав вболівальникам «Аль-Шабабу», які провокували футболіста, вигукуючи імʼя його давнього футбольного суперника — Мессі.

Комітет з питань дисципліни та етики Федерації футболу Саудівської Аравії (SAFF) оголосив, що Роналду дискваліфікували на один матч за його вчинок. До того ж йому доведеться виплатити «Аль-Шабабу» штраф у розмірі 20 тисяч саудівських ріалів ($5 333), щоб покрити витрати клубу на подання скарги, а половина від цієї суми піде федерації. У комітеті заявили, що це рішення не підлягає оскарженню.

ЗМІ Саудівської Аравії пишуть, що Роналду у своє виправдання сказав комітету, що він показав жест перемоги, поширений в Європі.

Це не перший випадок, коли португальський футболіст потрапляє у скандал після переходу в «Аль-Наср». У квітні минулого року, покидаючи поле після гри проти «Аль-Хіляля», Роналду схопився за геніталії, коли вболівальники скандували ім’я Мессі. Після цього, як заявив «Аль-Наср», нападник отримав травму паху.