Новини

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти росії та Білорусі

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Марієнко Андрій / УНІАН

Уряд Нової Зеландії запровадив нові санкції проти росії та Білорусі. Вони торкнулись економічного сектора.

Про це йдеться на урядовому сайті Нової Зеландії.

Санкції передбачають:

Під санкції потрапили ті, хто закупляє для росії заборонені санкціями товари. Це організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості. Під санкції також потрапили особи, причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.

Нова Зеландія вводить санкції, щоб зменшити здатність росії фінансувати війну проти України й не бути третьої країною для ухилення від санкцій. Уряд країни наголосив, що підтримує Україну в цій війні.

З березня 2022 року Нова Зеландія запровадила понад 1 600 санкцій проти росії.