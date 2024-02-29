Нова Зеландія запровадила нові санкції проти росії та Білорусі

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Марієнко Андрій / УНІАН

Уряд Нової Зеландії запровадив нові санкції проти росії та Білорусі. Вони торкнулись економічного сектора.

Про це йдеться на урядовому сайті Нової Зеландії.

Санкції передбачають:

введення граничних цін G7+ на нафту російського походження,

чітку заборону на експорт санкційних товарів до росії та Білорусі через треті країни;

обмеження проти фізичних і юридичних осіб.

Під санкції потрапили ті, хто закупляє для росії заборонені санкціями товари. Це організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості. Під санкції також потрапили особи, причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.

Нова Зеландія вводить санкції, щоб зменшити здатність росії фінансувати війну проти України й не бути третьої країною для ухилення від санкцій. Уряд країни наголосив, що підтримує Україну в цій війні.

З березня 2022 року Нова Зеландія запровадила понад 1 600 санкцій проти росії.