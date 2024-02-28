Про закриття кордонів не йшлося. Заступник міністра економіки заперечив слова польського премʼєра

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Представники України та Польщі сьогодні провели переговори щодо розблокування кордону. Поки про повне закриття кордону для торгівлі не йшлося, слова Дональда Туска могли бути передчасними.

Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка.

За його словами, він зустрівся з міністром розвитку та технологій Польщі Кшиштофом Гетьманом та міністром сільського господарства Чеславом Секерським. Переговори тривали чотири години.

«За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск — це було би дуже болісним рішенням для наших економік», — заявив Качка.

Він уточнив, що припинення торгівлі, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів, навіть на день — це надто болісно. І це не кажучи про транзит.

«Поки без деталей, але конструктивне рішення можливе. Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска — з усіма елементами риторики і пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману. У цю хвилину як ніколи — зберігаймо спокій і наполегливо працюймо», — зазначив Качка.

За його словами, зараз обидві сторони працюють над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон та врахувати інтереси фермерів Польщі та України, адже «це непросто, але можливо».