Україна отримала $760 млн грантових коштів від Японії та Норвегії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Freddie Collins / Unsplash
До держбюджету України надійшло $760 млн гранту в межах проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).
Про це повідомило Міністерство фінансів.
Уряд Японії надав $465 млн, а уряд Норвегії — $295 млн. Гроші спрямують на часткову компенсацію видатків держбюджету, не повʼязаних зі сферою безпеки та оборони.
Йдеться, зокрема, про пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та оплату праці педагогів.
«Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час», — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.
- Від початку 2024 року Україна отримала близько $1,2 млрд зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкти Світового банку. З них майже 75% — гранти, зазначили у міністерстві.