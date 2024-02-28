У «Київстару» буде новий код для мобільних номерів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Оператор мобільного звʼязку «Київстар» отримав дозвіл на використання нового коду для мобільних номерів — 77.
Про це повідомила пресслужба Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій (НКЕК).
Новий код мережі матиме ємність у десять мільйонів номерів і строк на пʼять років. Нові номери виглядатимуть так: +380 77 ...
До цього «Київстар» використовував пʼять національних кодів мобільного звʼязку: 67, 68, 96, 97 і 98. Частка їхнього використання вже досягла 79% загальної ємності (кожен має по 10 млн номерів), повідомив оператор у листі до Нацкомісії.
У компанії вважали, що цього було недостатньо для потреб абонентів у найближчі два роки навіть попри повторне використання номерів. Через таку практику «Київстар» отримував і скарги від абонентів, що купили пакети з номерами, які не так давно належали іншим людям.
- 12 грудня 2023 року оператор «Київстар» зазнав масштабної хакерської атаки, через що в абонентів зникли звʼязок та інтернет. Відповідальність за атаку взяло на себе російське угруповання «Солнцепьок». У СБУ заявили, що воно повʼязане з російським Головним розвідувальним управлінням. СБУ почала розслідування за вісьмома статтями, серед яких диверсія і держзрада.
- Гендиректор «Київстару» Олександр Комаров заявив, що хакерська атака була дуже потужною — 40% віртуальної ІТ-інфраструктури зруйновано. Пізніше він визнав, що хакери зламали захист компанії через обліковий запис одного зі співробітників.
- 20 грудня «Київстар» відновив усі послуги в Україні та за кордоном.