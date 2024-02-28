FT: Витік секретних документів показав, за яких умов росія може застосувати ядерну зброю

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Витік секретних документів показав, коли росія буде готова застосувати ядерну зброю. Цей поріг виявився набагато нижчим, ніж коли-небудь публічно заявляв президент рф володимир путін. Так, росія може використати тактичну ядерну зброю, навіть якщо втратить 20% стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами.

Про це пише Financial Times із посиланням на секретні російські документи, які отримало від західних джерел.

Журналісти ознайомилися з 29 секретними документами, які росія склала в період із 2008 до 2014 року. Експерти стверджують, що вони актуальні для сучасної російської військової доктрини.

Критеріями застосування ядерної зброї вказані:

висадка противника на територію росії;

розгром підрозділів, розгорнутих на кордоні;

неминучий напад противника з використанням звичайного озброєння.

Серед інших можливих умов — знищення 30% ударних атомних підводних човнів рф, трьох і більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасна атака на головний і резервний берегові командні центри.

Також росія може використати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, зокрема для «стримування агресії […] або ескалації військових конфліктів», «зупинення агресії», запобігання поразки у війні та для підвищення ефективності флоту.

Водночас ці фактори не є правилами для застосування ядерної зброї, адже це рішення ухвалюють політики, зокрема президент рф володимир путін.

Документи демонструють, що поріг застосування ядерної зброї для росії є досить низьким у випадку, якщо Москва не зможе досягти бажаного результату у війні звичайними засобами, заявив директор Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Олександр Габуєв.

У червні минулого року путін заявив, що «негативно» ставиться до використання тактичної ядерної зброї, але потім похвалився, що росія має більший арсенал, ніж країни НАТО. За оцінками США, у росії щонайменше 2 000 одиниць такої зброї.

Попри те, що зараз росія і Китай посилюють партнерство, у документах йдеться, що у 2001 році путін не виключав можливість ядерного удару по Китаю без першого удару з боку КНР. Східний військовий округ рф репетирував безліч сценаріїв вторгнення Китаю. В одному зі сценаріїв з гіпотетичним нападом Китаю росія (названа як «Північна Федерація») відповідає тактичним ядерним ударом на другу хвилю наступу ворожої армії (у легенді «Південь»). Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не має підозр до росії, а в Москві від коментарів відмовились.

«Росія продовжує випробовувати ракети з ядерними боєголовками на Далекому Сході поблизу кордону з Китаєм. Більшість із цих систем здатна завдати удару тільки по Китаю», — говорить директор відділу стратегії, технологій і контролю над озброєннями в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Вільям Альберк.

При цьому Альберк заявляє, що в Україні росія, ймовірно, має вищий поріг застосування тактичної ядерної зброї, оскільки Київ не має власного ядерного потенціалу або можливості розпочати «масштабне вторгнення».

«Російські лідери вважають, що ядерний удар по Україні, найімовірніше, призведе до ескалації конфлікту і прямого втручання США або Великої Британії. Це останнє, чого хоче путін», — сказав Альберк.

Згідно зі стратегією, викладеною в документах, росія може використовувати ядерну зброю для шантажу, щоб закінчити конфлікт на своїх умовах. Західні оглядачі називають цю тактику «від ескалації до деескалації» та стверджують, що Кремль може спеціально «навіювати страх».