Джо Байден обговорював із лідерами Конгресу допомогу Україні

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Президент США Джо Байден і віцепрезидент Каміла Гарріс зустрічалися з лідерами обох палат Конгресу й обговорювали питання виділення Україні фінансової підтримки.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

На зустрічі були спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократичної меншини в Палаті представників Гакім Джеффріс, лідер демократичної більшості Сенату Чак Шумер і лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Байден і Гарріс обговорювали з ними, як уникнути зупинки роботи уряду через відсутність рішення про його фінансування (шатдауну), а також питання підтримки України.

Глава Білого дому «наголосив на гострій необхідності підтримки України Конгресом».

«Він розповів про те, як Україна втратила позиції на полі бою протягом останніх тижнів і змушена нормувати боєприпаси і припаси через бездіяльність Конгресу. Він наголосив на важливості двопартійного доповнення до законопроєкту про національну безпеку, який ухвалив Сенат за переважної підтримки обох партій і ухвалять у Палаті представників, якщо його буде винесено на голосування», — ідеться в релізі.

Зустріч із Байденом Шумер назвав «одною з найнапруженіших», на яких він був, повідомляє CNN. Також він «висловив розчарування» позицією Джонсона, який привʼязує ухвалення законопроєкту з допомогою Україні до гарантування безпеки американського кордону.

Сам Джонсон заявляє, що Конгрес «насамперед має подбати про потреби Америки», а вже потім — про іноземну допомогу.

«Я чітко заявив президенту й іншим присутнім, що Палата активно вивчає всі можливі варіанти й ми візьмемося за це питання своєчасно», — сказав він.

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, із яких понад $61 млрд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у Секторі Гази тощо.

Втім, запит не схвалили через політичні суперечки. Кілька місяців республіканці й демократи вели переговори щодо компромісного двопартійного законопроєкту. Саботувати угоду, зокрема, закликав республіканців колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, він вважає, що США потрібен окремий законопроєкт про кордони й імміграцію і він не має бути привʼязаним до іноземної допомоги в жодному вигляді. Байден розкритикував Трампа, заявивши, що той погрожував республіканцям і намагався їх залякати.

Після провалу кількох варіантів угоди 13 лютого 2024 року Сенат США підтримав пакетний законопроєкт, у який входить допомога Україні, Ізраїлю й Тайваню, але без угоди про міграційну реформу й безпеку кордону. Його має затвердити Палата представників, яка пішла на канікули до 28 лютого, не розглянувши документа.