У Коордштабі зʼявиться інформаційна система з даними військовополонених і цивільних у російській неволі

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відтепер буде займатися цивільними, яких позбавили особистої свободи через війну рф проти України.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що уряд вніс зміни до відповідної постанови КМУ (№ 257 від 11.03.2022).

Оновлення постанови передбачає ще й запровадження інформаційної системи Коордштабу, що має спростити роботу для повернення з полону військовослужбовців та з неволі цивільних. До системи включать дані:

про військовослужбовців, які перебувають у полоні росії;

цивільних, позбавлених особистої свободи через збройну агресію рф;

зниклих безвісти через бойові дії, тимчасову окупацію частини території України.

Це покликано унормувати функціонування Координаційного штабу й електронну взаємодію між зацікавленими органами влади.

Координаційний штаб отримує й повноваження щодо репатріації тіл або останків оборонців.

Також постанова уточнила склад Координаційного штабу. Його доповнять представниками ГУР, Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин, Мінветеранів.

У період між засіданнями Коордштабу діятиме президія Координаційного штабу.