У Коордштабі зʼявиться інформаційна система з даними військовополонених і цивільних у російській неволі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відтепер буде займатися цивільними, яких позбавили особистої свободи через війну рф проти України.
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що уряд вніс зміни до відповідної постанови КМУ (№ 257 від 11.03.2022).
Оновлення постанови передбачає ще й запровадження інформаційної системи Коордштабу, що має спростити роботу для повернення з полону військовослужбовців та з неволі цивільних. До системи включать дані:
- про військовослужбовців, які перебувають у полоні росії;
- цивільних, позбавлених особистої свободи через збройну агресію рф;
- зниклих безвісти через бойові дії, тимчасову окупацію частини території України.
Це покликано унормувати функціонування Координаційного штабу й електронну взаємодію між зацікавленими органами влади.
Координаційний штаб отримує й повноваження щодо репатріації тіл або останків оборонців.
Також постанова уточнила склад Координаційного штабу. Його доповнять представниками ГУР, Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин, Мінветеранів.
У період між засіданнями Коордштабу діятиме президія Координаційного штабу.
- Станом на грудень 2023 року Україна мала офіційні підтвердження, що росія полонила 28 тисяч цивільних українців та депортувала 19 540 українських дітей.