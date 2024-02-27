У будинку зірки французького кіно Алена Делона знайшли десятки одиниць зброї без дозволів

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Поліція вилучила 72 одиниці вогнепальної зброї в будинку зірки французького кіно Алена Делона, бо він не мав на жодну з них дозволу.

Про це пише France24.

Також офіцери виявили понад три тисячі патронів і тир у заміському будинку актора в муніципалітеті Душі-Монкорбон за 35 км на південь від Парижу.

Розпорядження про обшук будинку Алена Делона виписали, коли призначений судом службовець побував вдома в актора, побачив зброю і сповістив про це суддю.

AFP

Ален Делон, якому вже 88 років, нечасто покидає свій заміський будинок. Він рідко зʼявлявся на екранах з 1990-х років. Востаннє його бачили на публіці на Каннському кінофестивалі в 2019 році, коли він отримав «Золоту пальмову гілку».

Один із найпопулярніших акторів французького кіно Ален Делон розпочав карʼєру у 1957 році. Він зіграв популярних фільмах, які згодом стали класикою кіно, як-от «На яскравому сонці», «Рокко та його брати», «Леопард», «Нескорений», «Самурай», «Басейн», «Сицилійський клан», «Борсаліно» та ін.