Повітряні сили ліквідували ще один російський Су-34
- Автор:
- Ліза Бровко
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Повітряні сили ЗСУ близько 14:00 27 лютого відпрацювали по ще одному російському бомбардувальнику-винищувачу Су-34.
Про це повідомив командувач ПС Микола Олещук.
Це сталося на Східному напрямку, як і зі збитим раніше цього дня літаком.
«За таких втрат бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитися, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми». Що ж, працюємо далі... До перемоги», — написав Олещук.
Це вже сьомий збитий Су-34 за лютий, за офіційними даними Повітряних сил. Також цього місяця збили один винищувач Су-35, один Су-35С і літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
- Су-34 здатні завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також уражати повітряні цілі.