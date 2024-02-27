В Україні ветерани зможуть безкоштовно протезувати зуби

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Кабінет міністрів запустив пілотний проєкт щодо безкоштовного зубопротезування ветеранів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Учасники бойових дій, люди, які отримали інвалідність через війну, і деякі категорії військових зможуть безкоштовно отримати послугу протезування зубів у лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

Держава компенсує лікарням витрати на зубопротезування ветеранів через Національну службу здоровʼя України (НСЗУ), яка укладає договори з медзакладами та закуповує у них послуги з медичного обслуговування населення.

На пілотний проєкт заклали 750 мільйонів гривень.