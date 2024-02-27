У Генштабі ЗСУ розʼяснили втрати ворога в щоденній статистиці

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Число втрат серед живої сили ворога у щоденній статистиці Генштабу — це загальна кількість поранених і вбитих російських військових. І станом на 27 лютого 2024 року орієнтовні втрати рф на війні становлять 412 400 окупантів убитими і пораненими.

Про це речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов повідомив у коментарі «Українській правді».

«Щоденно Генштаб оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо — це саме загальні втрати. Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, яких зазнає противник під час ведення бойових дій. А саме — безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412 400 осіб», — пояснив речник.