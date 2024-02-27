Сили оборони збили на сході ще один російський винищувач Су-34

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На Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це вже восьмий збитий винищувач окупантів за останні тижні.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

«Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди!» — так збиття літака прокоментував командувач Повітряних сил.

Уранці 17 лютого 2024 року Олещук повідомив про збиття трьох літаків — двох винищувачів-бомбардувальників Су-34 й одного винищувача Су-35. Наступного дня ЗСУ знищили винищувач-бомбардувальник Су-34. А вже 19 лютого Сили оборони знищили одразу два ворожі літаки — винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.

Уже 21 лютого Олещук повідомив, що оборонці неба збили ще один російський винищувач Су-34.