Кабмін затвердив зображення торгової марки «Зроблено в Україні»

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Кабінет міністрів постановою № 197 затвердив національну торгову марку «Зроблено в Україні», мета якої — популяризувати товари українського виробництва.

Пресслужба Кабінету міністрів України

Марка у вільному доступі, платити за її використання не треба. Нею можуть користуватися державні та місцеві органи влади, підприємства, установи й організації, незалежно від форми власності. Уряд окремо прописав рекомендації, як використовувати торгову марку за технічним стандартом.

Далі Мінекономіки має подати заявку на державну реєстрацію марки. Також відомство розробляє брендбук на основі зображення марки. Усе це має збільшити попит на українські товари.