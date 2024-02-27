У Перу оголосили надзвичайний стан у сфері охорони здоровʼя через спалах гарячки Денге
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У Перу оголосили надзвичайний стан у сфері охорони здоровʼя через спалах гарячки Денге. Особливий стан вводять у 20 з 25 провінцій країни, зокрема в регіонах, що оточують столицю Ліму.
Про це пише Associated Press.
Погодне явище Ель-Ніньо створило ідеальні умови для передачі лихоманки Денге й розмноження комарів, які переносять хворобу. Цього року від хвороби вже померли щонайменше 32 людини. За перші вісім тижнів 2024 року зареєстрували 31 300 випадків захворювання на гарячку Денге.
«Це серйозна проблема. І це виходить з-під контролю», — заявив міністр охорони здоровʼя Сезар Васкес минулого тижня перед оголошенням надзвичайного стану.
Надзвичайний стан у сфері охорони здоровʼя дозволить уряду Перу швидше перераховувати кошти в постраждалі регіони, а також перевозити лікарів і медсестер.
- Гарячка Денге — це гостра інфекційна хвороба, яка схильна до епідемічного поширення. До симптомів відносять гарячку, інтоксикацію, біль у мʼязах і суглобах, інколи — геморагічний синдром. Збудник хвороби — вірус роду Flavivirus, який переносять комарі роду Aedes та підроду Stegomyia. Хоча від цієї гарячки немає специфічного лікування, смертність за умови адекватного медичного нагляду становить менше 1%, проте без нього може сягати 20%.
- Всесвітня організація охорони здоровʼя внесла гарячку Денге до основних 10 загроз людства в 2019 році.