Генштаб заявив про втрати росіян у ще 850 військових. Яка ситуація за напрямками

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Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 27 лютого і розповів про поточну ситуацію на фронті.

На Купʼянському напрямку сили оборони відбили 2 атаки росіян у районах Іванівки й Табаївки та 20 атак у районі Синьківки на Харківщині.

На Лиманському напрямку українські оборонці відбили 6 атак в районі Тернів Донецької області, а на Бахмутському відбили 9 атак біля Іванівського та Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 19 атак ворога біля Бердичів, Орлівки, Сєверного, Первомайського і Невельського.

На Марʼїнському напрямку Сили оборони стримують окупантів біля Новомихайлівки Донецької області — там росіяни 25 разів намагались прорвати оборону. Крім того, захисники відбили ще 8 атак біля Красногорівки, Георгіївки й Побєди.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 6 атак росіян у районі Роботиного. На Херсонському напрямку Сили оборони відбили 2 штурми окупантів на лівобережжі Дніпра. Війська продовжують тримати позиції.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за добу окупанти орієнтовно втратили 850 військових (вбитими та пораненими), один танк, 16 бронемашин, 16 артилерійських систем, 22 безпілотники, 2 крилаті ракети, 28 одиниць автотехніки та 8 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ