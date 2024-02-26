В окупованій Авдіївці залишилися 700 людей. До війни там жило 30 тисяч мешканців
- Автор:
- Софія Телішевська
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libkos / Instagram / «Бабель»
В окупованій Авдіївці залишилися приблизно 700 мешканців. До війни там проживало 30 тисяч людей.
Про це в етері «Радіо Свобода» розповів інспектор відділу комунікацій Національної поліції в Донецькій області та учасник евакуаційного загону «Білий янгол» Павло Дяченко.
«Це не стовідсоткова інформація, але ми розуміємо, що приблизно 700 мешканців залишалися в Авдіївці», — розповів він.
Коли екіпаж «Білих янголів» спілкувався з жителями Авдіївки, то ніхто відкрито не підтримував росію та окупантів.
«Коли поліцейський екіпаж «Білих янголів» кожного дня спілкувався з людьми, евакуйовував, допомагав, привозив гуманітарку, ніхто особисто в очі не казав, що вони чекають росію. Ні, просто хтось мовчки приймав гуманітарку або щось інше», — зазначив Павло Дяченко.
- Про рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки заявив 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він пояснив, що керувався необхідністю зберегти життя українських воїнів. Авдіївку російські війська намагалися захопити з 2014 року, коли росія, розвʼязавши війну проти України, окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей.