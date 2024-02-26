Жерара Депардьє вкотре звинуватили в сексуальному насильстві
- Автор:
- Олександра Амру
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gettyimages.com
Підслідного за підозрою у зґвалтуванні, французького актора Жерара Депардьє вчергове звинувачують у сексуальному насильстві. Сценографка фільму «Зелені віконниці» 2022 року стверджує, що актор сексуально домагався її на знімальному майданчику у 2021 році.
Про це повідомляє The Guardian.
Це вже другий випадок, коли 75-річного Депардьє звинувачують у сексуальних домаганнях під час зйомок фільму «Зелені віконниці».
Адвокатка 53-річної Амелі Карін Дюрʼє Діболт повідомила Agence France-Presse вчора, що вона подала судову скаргу до прокуратури.
Амелі розповіла онлайн-виданню Mediapart, що 10 вересня 2021 року Депардьє видав на її адресу кілька непристойних коментарів. Після цього актор «жорстоко схопив її», затиснув між стегнами з «феноменальною силою» і «почав мʼяти її талію, живіт і груди», зазначила жінка.
Вона додала, що охоронець актора на знімальному майданчику зупинив Депардьє.
«Тоді вона не висувала звинувачень, оскільки не хотіла заважати роботі колег і випуску фільму, а доброта знімальної групи дала їй впевненість, що з нею все буде добре. Але травма лишилась», — сказала адвокатка Амелі французькій телерадіостанції BFM TV.
Вона зазначила, що потерпілій погіршало морально в жовтні минулого року, коли Депардьє, заперечуючи звинувачення у сексуальному насильстві проти нього, опублікував відкритого листа, у якому йшлося: «Я ніколи, ніколи не ображав жінку».
За словами адвокатки, після цього позивачка була непрацездатною, зіткнулася з панічними атаками та проявами посттравматичного розладу.
Як пише Mediapart, асистентка режисера, 33-річна Сара на тих самих зйомках також звинуватила Депардьє в тому, що він торкався її «грудей і сідниць».
- Проти Жерара Депардьє висунули звинувачення у зґвалтуванні 20-річної акторки, тепер звинувачують у сексуальних домаганнях до щонайменше 14 жінок. Опитані раніше жінки розповіли, що актор публічно розпускав руки, намагаючись залізти під білизну чи сукню, пропонував піти в роздягальню, а на відмову реагував агресивно.
- Французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі «Дантон» (1983) з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, 14 грудня втопилась у Сені. Вона була першою акторкою, яка висунула звинувачення проти Депардьє публічно.
- Бельгійський муніципалітет позбавив Депардьє звання почесного громадянина через кілька днів після того, як канадська провінція Квебек забрала в нього нагороду через скандальні коментарі щодо жінок. А Паризький музей пізніше прибрав його воскову фігуру після звинувачень у сексуальному насильстві.