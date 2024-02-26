Жерара Депардьє вкотре звинуватили в сексуальному насильстві

Новини

gettyimages.com

Підслідного за підозрою у зґвалтуванні, французького актора Жерара Депардьє вчергове звинувачують у сексуальному насильстві. Сценографка фільму «Зелені віконниці» 2022 року стверджує, що актор сексуально домагався її на знімальному майданчику у 2021 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Це вже другий випадок, коли 75-річного Депардьє звинувачують у сексуальних домаганнях під час зйомок фільму «Зелені віконниці».

Адвокатка 53-річної Амелі Карін Дюрʼє Діболт повідомила Agence France-Presse вчора, що вона подала судову скаргу до прокуратури.

Амелі розповіла онлайн-виданню Mediapart, що 10 вересня 2021 року Депардьє видав на її адресу кілька непристойних коментарів. Після цього актор «жорстоко схопив її», затиснув між стегнами з «феноменальною силою» і «почав мʼяти її талію, живіт і груди», зазначила жінка.

Вона додала, що охоронець актора на знімальному майданчику зупинив Депардьє.

«Тоді вона не висувала звинувачень, оскільки не хотіла заважати роботі колег і випуску фільму, а доброта знімальної групи дала їй впевненість, що з нею все буде добре. Але травма лишилась», — сказала адвокатка Амелі французькій телерадіостанції BFM TV.

Вона зазначила, що потерпілій погіршало морально в жовтні минулого року, коли Депардьє, заперечуючи звинувачення у сексуальному насильстві проти нього, опублікував відкритого листа, у якому йшлося: «Я ніколи, ніколи не ображав жінку».

За словами адвокатки, після цього позивачка була непрацездатною, зіткнулася з панічними атаками та проявами посттравматичного розладу.

Як пише Mediapart, асистентка режисера, 33-річна Сара на тих самих зйомках також звинуватила Депардьє в тому, що він торкався її «грудей і сідниць».